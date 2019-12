Versão online da telescola permite ter aulas de dança com os melhores

Catarina Ferreira Hoje às 14:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Misty Copeland, estrela mundial de ballet, é a mais recente profissional a dar aulas em plataformas digitais.

A bailarina Misty Copeland, estrela principal do American Ballet Theatre (ABT), acaba de disponibilizar um curso de ballet online, confirmando a tendência crescente para as aulas artísticas através da Internet. Em qualquer território é agora possível aceder a aulas ministradas pelos melhores professores do Mundo, a um preço reduzido.

O anúncio de Misty Copeland foi feito pela respeitada plataforma MasterClass.com, que conta com mais de 75 professores de craveira mundial em várias áreas - como Martin Scorsese, no cinema, Frank Gehry, na arquitetura, ou David Mamet na dramaturgia - e rapidamente as inscrições voaram. Ao todo, a masterclass daquela que foi, em 2015, a primeira mulher afro-americana a ser promovida a bailarina principal do ABT é composta por 17 aulas, com 12 minutos cada uma, e um custo de aproximadamente 100 euros.