Viagem no tempo ao Coliseu do Porto

Visitas guiadas dão a conhecer, a partir de amanhã, os bastidores da emblemática sala de espetáculos da cidade invicta.

O Coliseu Porto Ageas, em parceria com o Porto Secret Spots, abre as portas já este sábado a visitas guiadas. Aos sábados e domingos é possível conhecer a sala principal, exterior e bastidores da instituição.

"A intenção é dar a conhecer o palco, a teia, os camarins, bastidores e a entrada de artistas, espaços a que normalmente o público não tem acesso. Assim como contar as histórias e os segredos", afirmou Mónica Guerreiro, presidente do Coliseu.

O percurso começa por recuar 113 anos, até ao Jardim Passos Manuel, que abriu "moldar hábitos de entretenimento" na Invicta. Na década de 1930, a companhia de seguros Garantia meteu mãos à construção do edifício , inaugurado a 19 de dezembro de 1941. A programação dava destaque à "ópera e balé".

Com um "caráter multiusos e de diferentes polivalências", a sala com capacidade para 4 mil pessoas já viu passar pelo palco um vasto elenco de nomes que marcaram as artes mundiais, de Beatriz Costa a Marcel Marceau e Miles Davis.

Em 1995, o Coliseu esteve perto de ser vendido à Igreja Universal do Reino de Deus, gerando revolta e manifestações. Numa angariação feita pela Associação dos Amigos do Coliseu foi possível "devolver o Coliseu à cidade e às pessoas", lembrou Pedro Padrinhas, diretor do Porto Secret Spots.

Na ferradura da sala há vitrines que revelam peças históricas, incluindo fundos de gavetas assinadas por artistas, cartazes, fotos e projetos arquitetónicos que dão a conhecer o esqueleto do edifício.

O piso subterrâneo esconde uma antiga adega usada por artistas e visitantes e que, por agora, não fará parte das visitas guiadas.

Através da porta 44, o público tem acesso aos bastidores, camarins e exterior, podendo também ficar a conhecer o fundo do palco e a perspetiva dos artistas. Ao longo da visita vão sendo contadas histórias e peripécias ocorridas com músicos, atores e até com os animais que participavam no Circo de Natal.

As visitas ao Coliseu Porto com duração de 40 minutos, acontecem ao sábado e domingo, das 10 às 12 horas.