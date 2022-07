Viagem no tempo através das rosas

Dora Mota Hoje às 18:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A recuperação do roseiral de Serralves recria a estética dos jardins do passado

Há novas roseiras trepadeiras que começam a escalar pelas colunas da pérgula. E há novos suportes de metal, em forma de cone ou de grinalda, por onde esses novos pés de rosas irão crescer no futuro. O roseiral de Serralves foi recuperado e cheio de novas rosas para apreciar - há 29 variedades, no total. Porém, como conjunto vivo, apreciar esta obra de paisagismo, é também um exercício de imaginação.

Isto porque o roseiral estará no seu apogeu de beleza na primavera, quando os mais de 1800 pés de rosas estiverem em flor. Por estes dias, o jardimque levou quatro anos a concretizar e ficou agora pronto para o público julho, está mais tímido em flores. Porém, foi recriado o ambiente clássico de um roseiral dos anos 30 e 40 do século passado.

O projeto de recuperação do roseiral resultou de uma parceria entre o Parque de Serralves, que incluiu o arquiteto paisagista Ricardo Bravo e a equipa de onze jardineiros da casa, e o arquiteto paisagista britânico Gerald Luckhurst, autor da proposta. O que fizeram foi preservar o desenho do lugar - que inclui a pérgula, o "parterre" e um octógono -, cujo projeto é atribuído a Jacques Gréber, em 1932 (e que seria, inicialmente, o desenho de uma horta).

"Quando as roseiras crescerem, vamos ter um degradé de cores na pérgula", referiu Luckhurst, na manhã em que guiou jornalistas pelas novidades do lugar. Nos próximos tempos, as únicas roseiras adultas que lá se encontram, bem consolidadas, são de suas variedades portuguesas, a Bela Portuguesa (criada nos anos de 1920, no Jardim Botânico de Lisboa) e a Santa Teresinha, uma variedade muito querida dos portugueses.

São as únicas roseiras mais antigas que não foram eliminadas. Todas as outras foram, por estarem decadentes num jardim "exausto", explicaram os paisagistas. E ainda por ser necessário, à luz das boas práticas de Serralves, criar um "jardim duradouro" com variedades resistentes às pragas. Até 7 de novembro, o roseiral faz parte do percurso da exposição Serralves em Luz, com desenho de luz de Nuno Maya