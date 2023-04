Viagens à história do país através dos olhos do outro

JN Hoje às 17:05 Facebook

Primeiro romance da jornalista da RTP Fátima Campos Ferreira, "O Infinito está nos olhos do outro - diz-lhes quem fomos" vai ser apresentado esta quarta-feira na Fundação de Serralves, no Porto.

O auditório da Fundação Serralves, no Porto, vai ser palco esta quarta-feira, às 18 horas, do lançamento do livro "O Infinito está nos olhos do outro - diz-lhes quem fomos", da autoria da jornalista Fátima Campos Ferreira, marcando a sua estreia na literatura nacional, depois de já ter publicado ao longo dos anos vários livros de entrevistas.

A obra - que, segundo a editora Avenida da Liberdade, já se encontra na quinta edição - narra a história da família de Fátima Campos Ferreira, numa viagem introspetiva, que se estende por várias décadas e à sua própria infância. "Pretende ser ainda uma passagem de testemunho às gerações mais novas na primeira pessoa, reforçando raízes e valores transmitidos de geração em geração. Tal como afirma a autora, "a memória é a alavanca do futuro"", explica a editora.

A apresentação no Porto de "O Infinito está nos olhos do outro - diz-lhes quem fomos" está a cargo de Luís Portela e António Ramalho Eanes. A apresentação da autora ficará a cargo do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira.

