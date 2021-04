Catarina Ferreira Hoje às 10:45 Facebook

Hoje celebra-se a fundação da cidade de Roma, no ano 753 a.c., por Rómulo, um dos gémeos deixados à sua sorte no rio Tibre e alimentados por uma loba. A capital italiana é um museu a céu aberto com quase três mil anos de arte, arquitetura e cultura influentes no mundo todo.

Ruínas antigas como o Fórum e o Coliseu mostram como se fundou o Império Romano. Também aqui se encontra o Vaticano, sede da Igreja Católica Romana, que detém obras-primas como a Capela Sistina, de Michelangelo. É uma das cidades mais visitadas do Mundo.

Aqui o filme de 1953 "Férias em Roma", com o par romântico composto por Gregory Peck e Audrey Hepburn, para nos aguçar a vontade de viajar:

Porque há coincidências assim, neste dia Pedro Álvares Cabral avista pela primeira vez as Terras de Vera Cruz, em 1500. E como não há duas sem três, nessas terras do Novo Mundo é inaugurada, num 21 de abril de 1960, Brasília, uma cidade e uma capital planeada que se distingue pela sua arquitetura branca e moderna, concebida pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Em Portugal houve uma grande exposição sobre o legado de Niemeyer na Casa da Arquitectura, em Matosinhos. O espólio da Casa pode ser consultado desde a semana passada.

"Viajar é fatal para os preconceitos, fanatismos e mentes estreitas", escreveu Mark Twain, pseudónimo de Samuel Langhorne Clemens, criador de duas personagens fascinantes, Tom Sawyer e Huckleberry Finn. Os seus livros ensinavam tudo sobre o Mississippi e a liberdade. Reveja a animação japonesa feita a partir dos livros:

Também no dia de hoje, o mundo se despedia há 17 anos de uma das vozes mais bonitas de sempre: Nina Simone.