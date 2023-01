Vicente Alves do Ó: "Acredito que Amadeo ia acabar a fazer cinema"

João Antunes Hoje às 10:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Realizador ficciona vida do pintor modernista Amadeo Souza Cardoso, que morreu em 1918. Filme estreia esta quinta-feira.

"Amadeo" é visão ficcionada por Vicente Alves do Ó de três momentos do pintor modernista Amadeo de Souza Cardoso: a vida com Lucie em Manhufe, durante o confinamento da gripe espanhola; a mudança para Paris e a morte pneumónica aos 30 anos. Rafael Morais encarna Amadeo. Este é o último filme em que vemos Rogério Samora e Eunice Muñoz. O realizador confessou-se ao JN.

Florbela, Al Berto, Amadeo: é o seu destino fazer filmes biográficos?