Victoria Guerra pronta para dar que falar

Atriz prepara personagem "enigmática e sedutora" na nova série "A generala".

"Enigmática, intrigante e sedutora", Victoria Guerra promete dar que falar na série "A generala", que se estreia na terça-feira na plataforma de streaming Opto SIC. Na série, a atriz é Beatriz, "uma sobrinha da companheira da protagonista, muito à frente do seu tempo e sem qualquer preconceito em relação à sexualidade das pessoas", antecipa. O projeto "livremente baseado em factos reais", merece-lhe os maiores elogios pelo guião e pela "equipa maravilhosa".

Nos últimos anos, a artista, de 31 anos, tem tido oportunidade de trabalhar vários registos em Portugal e também no estrangeiro, em vários idiomas. Filha de mãe inglesa e pai português, tem a vantagem de ser naturalmente bilíngue, embora reconheça que "nós, os portugueses, temos facilidade com todas as línguas". Por isso, "se pudéssemos alargar para o lado técnico, realização, etc., seria fabuloso", acrescenta.

À semelhança da maioria, Victoria Guerra teve "um ano atípico" e esteve alguns meses parada. No entanto, assume-se "uma privilegiada": "O projeto que tinha para o início do ano, o filme "The Nothingness Club- Não sou nada", do Edgar Pera, foi adiado e acabámos por conseguir fazer em agosto, mas em confinamento. Só foi possível porque a produção arranjou forma de estarmos todos juntos e a testarmos todas as semanas". Mas o futuro da profissão, "da cultura em geral e de tudo", por causa da pandemia, preocupa-a.

Com 14 anos de carreira e papéis de grande relevo na representação, Victoria não esquece a estreia, aos 17 anos, na série "Morangos com açúcar" que foi "uma porta fabulosa para novos atores em Portugal".

A transmissão digital é também bem vista por Victoria que, há muito, defendia espaço para a produção nacional em todas as plataformas. "Temos produto muito bom, realizadores fantásticos, equipas muitas boas e não só ao nível de atores. E esta é uma boa aposta da SIC", sublinha, desejando a fidelidade do público português tal como em em relação a ofertas internacionais.