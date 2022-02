Helena Teixeira Silva Hoje às 21:33 Facebook

"Oração à luz" é a primeira exposição individual de Sara Sara no Porto.

Na antecâmara do centenário da morte do político e poeta Guerra Junqueiro, que haverá de assinalar-se algures em julho do próximo ano, surge, no Porto, Sara Costa Carvalho (Lisboa, 1974), artista sedeada nas Caldas da Rainha que assina como Sara Sara, a contrariar a visão redutora que parece sobrar do autor de "Pátria" (1896), e que redunda invariavelmente naquele esgotado excerto sobre "um povo imbecilizado e resignado, humilde e macambúzio, fatalista e sonâmbulo", resgatando o poema "Oração à Luz" (1904) para batizar um conjunto de trabalhos-altar que bem poderiam encontrar moldura neste verso: "Luz-esperança, luz rútila da aurora/ Vida vibrando na ampliação sonora/ Vida cantando pela vida fora".

A mostra que está patente desde a semana passada na Casa Guerra Junqueiro, estação n.º 10 do Museu da Cidade, a dois passos da Sé Catedral do Porto, não se debruça sobre o revolucionário escritor português, exibe apenas a superlativa sensibilidade de fazer coincidir a identidade de uma obra apresentada como "uma cosmogonia singular que cruza as ideias de divindade, culto, atualidade e exercício espiritual, visibilidade e invisibilidade, luz e sombra", com um universo literário que nos remete para "uma infinita cruz, cheia de luz/ Aberta aos mundos num deslumbramento", dessa forma tornando tangível uma exposição que soa sensorial, mas também despindo (eventualmente involuntariamente) de rispidez um escritor que não sendo mal-amado (é apenas tristemente ignorado), é quase sempre associado a uma aspereza em que não se esgota.

Sara Sara constrói constelações a partir de pequenas e micro peças que não nascem da poeira das estrelas mas recorrem a materiais igualmente despojados, como restos de papel, madeira, tecido, para depois provocar sumptuosamente, ao uni-los, a visão daquilo que se assemelha a um cometa hiperbólico a passar pelo sol.

O périplo destes fenómenos, transposto para um cenário sagrado, é um mapa útil para sintonizar o território de "luz que acende lágrimas doridas/ Em estrelas eternas", em que parece assentar esta exposição de visita obrigatória.

Oração à Luz. Sara Sara

Porto. Museu da cidade

Casa Guerra Junqueiro

Até 17 de abril