No palco da Sala Suggia estarão esta sexta-feira, pelas 21 horas, os alunos do 17.º Curso de Formação de Animadores Musicais e elementos do Projeto Reviver (Câmara Municipal de Matosinhos e Unidade Local de Saúde de Matosinhos) e do Centro Comunitário de Vermoim/Sobreiro (Santa Casa da Misericórdia da Maia), sob a orientação de Pete Letanka e Paul Griffiths.

Na segunda parte do concerto, a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, sob a direção do maestro Dmitri Sinkovsky interpreta a Sinfonia n.º 5 em Dó menor, de Ludwig van Beethoven.