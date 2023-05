Sérgio Almeida 18 Maio 2023 às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

As atividades culturais mais consumidas pelos participantes no estudo são ouvir música (97,7%), ver filmes (94,6%) e ver espetáculos de humor (75%). Em quarto lugar surge a leitura de livros (64,1%) e no final da escala "visitar museus, exposições ou património" (51,1%).