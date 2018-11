1, 2, 3. Anitta a triplicar à conquista do mundo

Tiago Rodrigues 12 Novembro 2018 às 10:33 Facebook

Twitter

E se na altura era "a hora" de dançar o hino feminino dedicado às "invejosas", agora, cinco anos depois, o "show das poderosas" pertence às "três Anittas" que cantam em português, espanhol e inglês. Com o primeiro EP, "Solo", o aviso é outro: "Prepara que agora é hora de conquistar o mundo".

Aos 25 anos, Anitta já é uma das artistas mais bem sucedidas do Brasil. Nos últimos anos, somou "hits" atrás de "hits", alguns mais recentes como "Você Partiu Meu Coração", ao lado de Nego do Borel e Wesley Safadão, "Sua Cara", com Major Lazer, "Downtown", com J Balvin, ou o fenómeno "Vai Malandra". Ganhou prémios, fez mais colaborações e até vai ter um documentário, "Vai Anitta", a estrear já na próxima sexta-feira.

A versatilidade da artista, que vai do pop ou dance-pop ao funk, passando pelo R&B, reggaeton ou o tradicional sertanejo, rapidamente conquistou milhares de fãs, não só no Brasil, como em toda a América do Sul e, aos poucos, foi chegando aos Estados Unidos e à Europa, tendo como porta de entrada o público português. Depois de tudo isto, Anitta decidiu realizar uma das poucas coisas que ainda não tinha feito: lançou, na última sexta-feira, o primeiro EP da carreira.

"Espero que as pessoas se surpreendam"

Se até agora o percurso da cantora brasileira era em grande parte marcado pelas colaborações com outros artistas, em "Solo" - e tal como o próprio nome denuncia - Anitta explora as suas capacidades em três músicas cantadas em diferentes línguas. Ao JN, através de uma chamada de vídeo a partir de Miami, EUA, a artista explica como surgiu este desafio.

"É o fluxo das minhas vontades como artista. Já fiz tudo o que queria em português e agora estou arriscando novos trabalhos, novos projetos e novos mercados. Estou feliz com as respostas. Espero que as pessoas se surpreendam, se divirtam junto comigo, sem pressão de ser maior. Só quero seguir fazendo um trabalho legal", disse Anitta.

Sobre as novas músicas, a cantora considera que "elas conversam entre si, porque têm melodias fortes e bem latinas". E latino é o nome certo para descrever o "Veneno" que abre o EP. A canção em espanhol, num misto de pop e reggaeton, faz referência a um jogo amoroso em que uma pessoa consegue controlar o corpo de outra, tal como um veneno. Se o ritmo fica no ouvido, o mesmo acontece aos olhos quando se vê o vídeo hipnotizante em que Anitta se deita com 29 cobras de diferentes espécies.

"Amei fazer o clipe. A parte mais difícil é aquela em que estou cheia de lama, porque foi meio nojento. A parte das cobras também amei. Tenho pavor a cobras selvagens, mas como eram domesticadas foi tranquilo. Antes da gravação, fiquei uns 30 minutos com as cobras para me adaptar", revelou a cantora.

Beijou 28 pessoas na boca. E "não é montagem"

Em "Não perco meu tempo", a segunda música do EP, a cantora avisa, agora em português, que "desse jeito não vai rolar", fazendo alusão a uma relação de conflito. Mais dentro do seu estilo, num funk brasileiro, Anitta não deixa dúvidas: esta canção é uma mensagem. "Tento escrever sempre coisas que têm a ver comigo ou com alguma fase que já passei. Com certeza são mensagens pessoais", confessou a brasileira.

E como se a música não bastasse, também o videoclipe tenta passar uma ideia. E de que maneira. Nas gravações, Anitta beijou 28 pessoas na boca. Homens e mulheres, de diferentes sexualidades, alturas, pesos, cores e idades. A polémica estalou e há quem pense que é tudo montagem ou quem critique a artista por ter aquele tipo de intimidade com tantas pessoas.

"Eu beijei todas essas pessoas, não é montagem. É o clipe mais polémico e há pessoas a dar opiniões contra ou a favor. Mas eu acho isso muito importante, porque nos meus trabalhos tento de alguma maneira estimular que as pessoas conversem sobre algum assunto, discutam e debatam. Têm que entender que é importante respeitar as diferentes formas de pensar", explicou.

"Vídeo de Goals é o mais sensual dos três"

A terceira e última música de "Solo", cantada em inglês, é a "Goals" - ou "objetivos", em português. O objetivo de Anitta é bem claro: "brilha enquanto as outras estrelas ficam a assistir, és uma rainha, és divina". A canção é produzida pelo cantor e compositor norte-americano Pharrell Williams e o registo mais R&B e a batida boom-bap, habitual num estilo de hip hop que é o género musical mais próximo do rapper, conduzem a voz da artista num inglês imaculado.

O vídeo também não fica atrás e, para a brasileira, "é o mais sensual dos três". "Amei o clipe, é muito sensitivo e lindo. A ideia inicial era gravar num lugar aberto e estrelado, mas o diretor falou que para ficar incrível da maneira que eu queria faria mais sentido se fosse num estúdio. Realmente era verdade, ficou incrível", rejubilou a cantora.

Nas imagens, Anitta dança num cenário de estrelas e um espelho d'água, em tons de azul, rosa e lilás, criando um efeito visual muito interessante. O vídeo foi gravado num dos maiores estúdios do Brasil e foram utilizados 49 metros de "chroma key" (fundo verde para os efeitos visuais).

Conquistar o mundo? "Calma, estou só trabalhando e sendo feliz"

Com as três músicas em idiomas diferentes, Anitta parece deixar bem clara a intenção de se aproximar dos fãs, independentemente da língua que falam. Além das canções em português que já conquistaram o público do Brasil e de Portugal, a artista procura chegar também chegar aos países latinos com o espanhol e à América do Norte com o inglês.

Poderá ser esta uma forma de dizer que está aí para conquistar o mundo? "Calma, por amor de Deus, eu estou só trabalhando e sendo feliz", respondeu a artista de imediato, preferindo manter os pés bem assentes na terra. "Estou muito realizada. Tenho 25 anos e tudo o que já fiz até hoje para mim é um grande recorde. Alcançando ou não aquilo que o público espera de mim, já sou muito feliz comigo mesma. Estou a trabalhar para ter sempre mais sucesso e ser ainda mais feliz", concluiu.

Quanto ao público português, as notícias são boas: Anitta revelou ao JN que vai regressar ao nosso país no primeiro semestre de 2019. Então, tal como ela avisou em 2013, "prepara".