Das cinzas que fustigaram Portugal, nasceu o novo trabalho da banda portuguesa indignu [lat.] , "Umbra", com lançamento marcado para a próxima sexta-feira. O vídeo do tema "Nem só das cinzas se renasce", com Manel Cruz, estreia esta segunda-feira no "Jornal de Notícias".

O videoclip do tema "Nem só das cinzas se renasce" é o primeiro retirado do álbum "Umbra". Com realização de Pedro Caldeira e Paulo Graça, o vídeo conta com a participação do ator Antony Branco.

A apresentação oficial de "Umbra" acontece no Musicbox (8 euros), em Lisboa, na próxima sexta-feira, e no Porto, no Passos Manuel (10 euros), no sábado.