Manel Cruz inaugura o novo estúdio da Orquestra Jazz de Matosinhos

Saxofones, trompetes, piano, bateria e outros instrumentos musicais já estão preparados e afinados para inaugurar a nova sede da Orquestra Jazz de Matosinhos (OJM), hoje e amanhã, no Quarteirão da Real Vinícola, em Matosinhos.

Manel Cruz, ex-vocalista dos Ornatos Violeta, aproveitou mais uma oportunidade de atuar com a OJM. "A orquestra está recheada de amigos e bons músicos. Mas acima de tudo, tenho uma paixão por estes naipes de instrumentos e por essas coisas. É um desafio diferente que aqueles a que estou habituado", contou Manel Cruz, que atua este sábado, às 22 horas, com a orquestra.

Num espaço "incrível" e ao lado da OJM, o artista espera este "casamento entre as duas linguagens e composições de diversos músicos": "Aquilo que se pode esperar é divertir-nos com isto tudo".

A propósito da nova sede da OJM, o diretor artístico Pedro Guedes começa por notar a evolução e o crescimento da orquestra que tornou o sonho possível. De uma orquestra que se juntou no Heritage Café, "isto, há 21 anos", passou para uma orquestra que já percorreu Portugal inteiro e chegou a "algumas salas importantes" da Europa e aos "palcos mais prestigiados" de Nova Iorque. "Fizemos algumas colaborações com músicos de topo de jazz europeu e de jazz mundial. E agora, felizmente, temos esta casa nova, nas instalações deste quarteirão das artes", disse o maestro.

A nova sede resulta desse sucesso da OJM e assinala o alcance de "uma coisa ambicionada há imenso tempo": "Finalmente, temos o nosso espaço".

Provido de conforto e condições únicas, para além dos ensaios, a nova sede vai também possibilitar a gravação de projetos e a expansão do raio de ação. "O serviço educativo vai poder receber a população estudantil de Matosinhos, fruto do protocolo que desenvolvemos com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Inesc Tec - e Instituto Politécnico do Porto - ESMAE. Vamos trabalhar coisas que têm a ver com o futuro das artes, que passa pelo uso das tecnologias e dos novos media", explicou o Pedro Guedes

A inauguração formal acontece esta sexta-feira,, às 18 horas, a cargo da presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro. À noite, às 22 horas, há o concerto da Orquestra Jazz de Matosinhos, com repertório original de Pedro Guedes e Carlos Azevedo. Amanhã, das 15 às 18 horas, há visitas guiadas ao novo espaço e o concerto de encerramento com Manel Cruz.