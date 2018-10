Scott Matthew abre o Misty Fest na Casa da Música

30 Outubro 2018 às 18:32 Facebook

Twitter

Scott Matthew esteve em concerto na redação do JN e apresentou o seu mais recente trabalho "Ode to Others".

No JN, tocou "Happy End", The Wish", "Do You Really Want to Hurt Me" (uma nova versão do original dos Culture Club) e "Santarém" - uma música que escreveu em Santarém em jeito de poema. Todas estas canções fazem parte do repertório do novo álbum que o australiano define como "um disco dedicado aos outros". "Não é um álbum com músicas românticas, mas com baladas de homenagem aos meus pais, ao meu país, à minha cultura, aos que eu gosto e até a Portugal", diz.