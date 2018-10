25 Outubro 2018 às 19:19 Facebook

Twitter

Segundo o cantor este é um trabalho de homenagem aos seus fãs que "sempre fizeram tudo" por ele.

Tony já anunciou uma paragem no seu percurso musical por tempo indeterminado a fim de "preparar o que virá depois". Tem concertos agendados no Multiusos de Guimarães a 10 de novembro e no Altice Arena, em Lisboa, a 16 e 17 novembro.