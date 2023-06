Plataforma Artway Showcase ajuda jovens artistas a lançarem carreira na música

A Artway Showcase "teve sempre o intuito de dar uma resposta mais ou menos pronta aos jovens artistas" e como o "agenciamento de músicos pouco conhecidos é ainda uma das principais dificuldades" a plataforma começou por criar eventos pequenos que pudessem ajudar os músicos a divulgarem o seu trabalho.

Foi nesse sentido que surgiu o "Showcase@" em 2021 e cuja primeira edição aconteceu no Porto. Em 2022 foi a vez do Fundão acolher o evento, que volta a acontecer no mesmo lugar em 2023, para a sua terceira edição que decorre nos dias 3 e 8 de julho. As inscrições ainda estão a decorrer.

Resume-se a uma mostra de talentos onde os músicos terão oportunidade de tocar um pouco do seu repertório, apresentar o seu projeto e estabelecer alguns diálogos com programadores, produtores e pessoas que trabalham no meio artístico.