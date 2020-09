Hoje às 11:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Herdade de Lisboa aproveita microclima para produzir vinhos expressivos

Por Ricardo Xarepe Silva, Enólogo convidado

A Herdade da Lisboa, propriedade da família Cardoso, desde 2011, situa-se na Vidigueira e reúne a produção de vinho, azeite e enoturismo. Esta histórica propriedade faz parte integrante da história vínica da região do Alentejo, pois dela eram oriundos os famosos vinhos Paço dos Infantes, que marcaram a década de 80 e 90.

A sub-região da Vidigueira há muito que se distingue pelo seu microclima, estando protegida a norte pela Serra do Mendro. Esta barreira natural contra os ventos frescos provenientes do Atlântico origina elevadas amplitudes térmicas diárias, proporcionando uma perfeita e equilibrada maturação das uvas. A conjugação deste clima mediterrânico local com solos predominantemente xistosos promove a produção de vinhos de qualidade.

A herdade, inserida no coração desta sub-região, está localizada entre a Ribeira de Selminhos a nascente e a Ribeira do Freixo a poente, onde abunda um solo ainda mais rico. Reúne, por esse motivo, condições únicas para a produção de vinhos elegantes e com frescura, marcados pela mineralidade, no caso dos brancos, e pela pureza da fruta e capacidade de guarda nos tintos.

Infantes Branco | 2019 | PVP: 8€

O Infantes Branco 2019 é feito a partir de Antão Vaz, Arinto e Verdelho. É um vinho muito aromático, com apontamentos citrinos e leves notas tropicais. A prova de boca é envolvente, marcada pela expressividade da fruta e por uma acidez refrescante.

Paço dos Infantes "Antão Vaz" | 2019 | PVP: 12,50€

O Paço dos Infantes "Antão Vaz" 2019 é uma das especialidades produzidas na Herdade da Lisboa. Resulta de uma criteriosa seleção de uvas da parcela mais antiga desta variedade, que está instalada sobre um solo predominantemente xistoso. Este vinho destaca-se desde logo pela frescura citrina, complexidade em boca e pela mineralidade. No nariz tem notas de sílex, laranja madura e limão e a prova de boca é cremosa e equilibrada.

PARA A SEGUNDA SÉRIE DESTA RUBRICA, O JN DESAFIA OS PRODUTORES A APRESENTAREM OS SEUS VINHOS