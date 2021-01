Visita a uma plataforma portuguesa de cinema em casa

João Antunes Hoje às 17:52 Facebook

Com o foco no cinema independente, a Filmin triplicou o número de subscritores desde o início da pandemia.

Há a Netflix e a HBO, há a Amazon Prime e a Disney+. Mas também há a Filmin, a plataforma portuguesa onde se pode alugar apenas um filme ou fazer uma subscrição mensal que dá acesso a todo o catálogo. Como aconteceu em todo o Mundo, o primeiro confinamento levou os cinéfilos e os espectadores de cinema em geral a virarem-se para as plataformas de streaming e de "video on demand" e a Filmin não foi exceção. Segundo Anette Dujisin, responsável da plataforma, de um momento para o outro triplicou o número de subscritores. "Tínhamos um valor que desejávamos alcançar em dois anos e alcançámos em dois meses".

A Filmin existe desde finais de 2016. "Ao contrário da maioria dos países europeus, não existia em Portugal uma plataforma assim. Mas percebemos que as questões técnicas e logísticas eram muito mais complexas e mais caras do que pensávamos. Foi através de uma federação de plataformas europeias que entrámos em contacto com a comunidade Filmin, a plataforma espanhola, que também estava com vontade de se expandir para Portugal".

O ponto forte da sua atividade é a colaboração estreita com os distribuidores de cinema independentes. "Apesar de alguns terem algumas reticências, por haver dúvidas sobre o relacionamento com outras janelas de exploração, a maioria quis logo apostar", explica Dujisin. A exceção cimeira é a NOS, o maior distribuidor luso. "O mais grave é o cinema português. A NOS detém muitos títulos importantes e um dos nossos grandes objetivos é disponibilizar a cinematografia nacional".

A vez dos festivais

O primeiro confinamento tornou-se uma oportunidade para as plataformas que disponibilizam cinema em casa. No caso da Filmin obrigou a um reforço de catálogo. "Também tivemos uma grande procura por parte dos distribuidores, que viram os seus filmes ou retirados repentinamente das salas ou já sem poderem estrear", recorda a responsável.

O novo encerramento das salas coloca outros desafios. "Além dos distribuidores, também notámos a procura de espaço por parte de festivais de cinema. Temos agora o caso da Kino, que lançámos todo online, porque as salas fecharam", diz Dujisin. "E voltámos a dar resposta aos distribuidores que viram os seus filmes retirados das salas".

Uma iniciativa que poderá entretanto ver-se em exclusivo na Filmin é o filme coletivo "Contágio", sobre a situação extraordinária do confinamento provocado pela pandemia. Produzido pela C.R.I.M. e com assinatura de 15 realizadores, entre os quais Ana Moreira, Daniel Blaufuks, Jeanne Waltz, Jorge Cramez e Miguel Clara Vasconcelos, estreia na plataforma no dia 29.

Mas a expansão do catálogo da Filmin continua. "A ideia é os nossos subscritores poderem também encontrar clássicos, séries, conteúdo infantil e documentários", refere Anette Dujisin, que revela um plano a longo prazo: "Desejamos avançar para a produção, mas não temos ainda calendário. Nunca será o objetivo principal, mas queremos muito colaborar com os produtores e os autores portugueses".

