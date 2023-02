Visitante parte escultura "Balloon dog" de Jeff Koons em pedaços

JN/Agências Hoje às 18:14 Facebook

Destruição de obra de arte foi acidental. A peça estava avaliada em 42 mil dólares. Artista ainda não se pronunciou.

O acidente aconteceu na feira Art Wynwood em Miami, Estados Unidos, durante uma sessão VIP exclusiva para convidados, que decorreu na noite anterior à abertura da feira de arte contemporânea.

A obra em causa é "Balloon dog", avaliada em 42 mil dólares (aproximadamente 39.300 euros). A escultura em vidro recriava um balão azul brilhante moldado em formato de cão.

Segundo testemunhas oculares, a visitante terá tocado na peça, para tentar perceber se era efetivamente um balão e esse toque foi o suficiente para derrubá-la e fazer com que esta se estilhassasse em pedacinhos.

Felizmente para a visitante, o seguro acabou por cobrir os danos, visto que não foi um ato de destruição propositada ou intencional.

Vários foram os colecionadores que, devido à importância desta obra na cultura pop, se ofereceram para comprar os cacos de "Balloon dog".

A escultura fazia parte de uma série limitada de peças do norte-americano Jeff Koons, artista plástico e escultor ligado à cultura pop. O artista de 68 anos não estava presente no momento em que se deu a destruição do "Ballon dog" e, até ao momento, ainda não se pronunciou sobre a ocorrência.