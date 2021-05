Visite o Museu do Ano 2020 em realidade aumentada

Catarina Ferreira Hoje às 09:23 Facebook

Empresa estreia projeto de realidade aumentada no Museu de Fotografia.

O Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente"s foi considerado o Museu Português do Ano em 2020. O galardão foi atribuído à instituição depois de uma remodelação.

No novo formato, a instituição disponibiliza, além da reconstituição do ateliê do fotógrafo Vicente Jorge Silva, uma apresentação da história dos processos fotográficos, do daguerreótipo às primeiras fotografias a cores, passando pelos dispositivos de lanterna mágica e pela estereoscopia.

A instituição disponibiliza agora um espaço de exposição permanente representativo dos vários autores incluídos no acervo, de que faz parte o espólio de praticamente todas as casas madeirenses de fotografia dos séculos XIX e XX, assim como um outro de exposição temporária.

Este ano numa parceria com a Agência Digital Lim9 e usando o LegendAR(uma plataforma web de realidade aumentada para museus criada pela Start-Up Dimmersion), foi criado um Micro-Museu contendo quatro "Exposições Cápsula" para que o Museu possa ir até casa dos visitantes. "São quatro câmaras icónicas da história da fotografia em três dimensões e mostram algumas imagens de época captadas com essas mesmas câmaras", explicou ao JN, João Moreira, um dos criadores do projetos.

O formato multiplataforma permite aceder a este Micro-Museu, onde se encontram fotos de Amália Rodrigues ou Winston Churchill, usando um smartphone ou um tablet. Basta recorrer ao QR Code que aqui se encontra.