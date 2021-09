Catarina Ferreira Hoje às 10:22 Facebook

Twitter

Partilhar

"Um ruivo é como um trevo de quatro folhas, difícil de encontrar e uma sorte de se ter", diz um refrão.

Assim como a Vénus de Botticelli, ou os autorretratos de Vincent Van Gogh, o que tinham em comum Marte, o deus da guerra, ou figuras bíblicas como rei David, Judas e mesmo a Virgem Maria? Todos eles foram representados como ruivos.

Dia 7 de setembro é considerado por alguns países como o Dia dos Ruivos. Tudo começou com o artista holandês Bart Rouwenhorst, que decidiu pintar 15 ruivas e, em seguida, fez um anúncio para modelos voluntários, recebendo mais de 150 respostas. Assim nasceu uma tradição.

O cabelo ruivo é causado por uma mutação genética conhecida como MC1R e afeta apenas 1 a 2% da população mundial, com o Reino Unido a reivindicar a maior concentração na Europa.: 13% dos escoceses e 10% dos irlandeses.

Na cidade de Breda, nos Países Baixos, há um encontro que se chama Redhead Days, festival que reúne ruivos naturais de todo o mundo.

Numa semana em que muitas crianças ainda não regressaram à escola, o livro de Lucy Maud Montgomery pode ser uma boa escolha. Um retrato sobre a curiosidade e a imaginação de uma menina de cabelos ruivos.

Também aqui, a produção portuguesa da série "Ana dos cabelos ruivos":

PUB

Aqui fica também uma importante sugestão com uma das ruivas mais famosas de todos os tempos: Ariel, a pequena sereia:

Uma versão mais alegre do que a do conto original de Hans Christian Andersen.

Uma ruiva mais recente, Merida, é uma personagem fictícia e a protagonista do filme da Disney Pixar de 2012, "Brave". Trata-se de uma princesa escocesa que gosta de tiro com arco e que, sem querer, desencadeia problemas no seu reino ao tentar contestar a sua mãe, rainha Elinor, que organiza uma competição pela mão da filha envolvendo os quatro clãs mais poderosos das Terras Altas.

Mas as narrativas com ruivas como protagonistas não se resumem a criações infantis. Também o filme "Perfume", de 2007, com Ben Whishaw, Dustin Hoffman e Alan Rickman no elenco, é um importante drama sobre as mulheres ruivas e como o seu aroma inebriante era diferente de todas as outras.

Já Jessica Rabbit, a princesa Fiona ou Julia Roberts representaram o estereótipo da ruiva fatal.

Como diz a música de Amy Winhouse, "And I miss your ginger hair and the way you like to dress".