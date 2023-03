Viver em função da vingança

F. Cleto e Pina Hoje às 17:38 Facebook

"Sambre V/VI", de Yslaire, é uma história de amor trágica, narrada em tons sépia com pinceladas de vermelho vivo.

Os acasos - editoriais - têm destas coisas e, 20 anos depois, Yslaire ressurge no mercado português em dose dupla: com "Menina Baudelaire" (edição da Ala dos Livros), uma biografia do poeta maldito sobre a qual aqui escrevemos na semana passada, e com este "Sambre V/VI" (Arte de Autor), outro regresso, pois na mudança do século o primeiro ciclo desta série foi editado em português.

Trata-se de uma trágica história de amor entre Bernard Sambre, filho de uma família da província abastada, e Julie, uma rapariga do povo, contrariada pela família dele, devido aos olhos vermelhos da jovem, supostamente portadores de maldição.

Com a revolução de 1848, que conduziu à Segunda República Francesa, como pano de fundo, este ciclo correspondente à "Segunda geração" - que a Arte de Autor vai reeditar em breve -, revelava-se uma história forte e violenta, de desfecho trágico, sedutora também pelas pinceladas de vermelho vivo que pintam os olhos de Julie, o cabelo de Bernard e alguns pormenores, por entre o tom sépia dominante.

Agora, reencontramos Julie, 11 anos mais tarde, presa nas cadeias do império francês pela sua participação na revolta, e descobrimos o destino dos seus filhos - Julie estava grávida no final do primeiro ciclo.

Se há uma evidente mudança de cenário e o centrar absoluto da trama em Julie, o lado trágico desta série, com o contraste entre ódios profundos e paixões arrebatadas, e o retrato cru e realista da podridão moral de quem detinha o poder e, agora, o sistema prisional francês, profundamente opressivo, desumano e violento, continua a tornar a saga dos Sambre uma narrativa apaixonante e o reencontro com Julie não se faz sem emoção. Mesmo que se trate de uma nova Julie, desenganada com a vida, desejando a morte que não se atreve a provocar para se reencontrar com Bernard, cujo fantasma nunca a deixou, e vivendo apenas para se vingar.

Deportada à força, supostamente para refazer a vida numa colónia longínqua - mas, na prática, afastada pelo poder político e a família que continua a odiá-la e a atormentá-la -, Julie sofrerá um naufrágio que, parecendo uma tragédia, lhe pode proporcionar nova vida. Resta saber se estará disposta a entreabrir o seu coração ou se a amargura e o ódio acumulados a levarão - de novo - ao abismo.