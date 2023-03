Viviane ao vivo no JN para apresentar o disco "Quando tiveres tempo"

JN Hoje às 11:17 Facebook

A cantora Viviane vai estar ao vivo na redação do JN, esta tarde, pelas 15.30 horas para apresentar o disco "Quando tiveres tempo". Um momento que vai anteceder a estreia do álbum no dia 10 de março no Teatro Maria Matos em Lisboa.

Viviane vai apresentar este mês o disco que esteve a preparar desde 2020, altura em que editou o primeiro single, que ficou em suspenso devido à pandemia de covid-19. A cantora explica que esta mudança levou a que "a gestão do disco e a saída das músicas tivesse que ser feita de forma mais espaçada", contrariando aquilo que aconteceu nos trabalhos anteriores.

Viviane sublinha que este distanciamento entre as produções de cada música contribuíram para que o público digerisse melhor as canções: "estou muito feliz, com muitas expectativas em relação a este concerto em Lisboa e tenho a certeza de que vai ser um momento muito especial". No palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa, estarão os músicos Tó Viegas (guitarra Portuguesa e samples), Filipe Valentim (teclados), João Vitorino (guitarra acústica) e Bruno Vítor (baixo).

A artista revela ainda que "vários temas deste álbum têm uma energia muito positiva", admitindo que a reação do público tem sido muito boa, principalmente quando os novos temas são tocados ao vivo.

Para o espetáculo que vai acontecer no dia 10 de março, a compositora desvendou que vai interpretar temas do mais recente disco "Quando tiveres tempo". Contudo, admite que não vai deixar de parte outros singles que marcaram a sua carreira a solo.

Os bilhetes estão à venda nos locais habituais e têm um custo de 20 euros.

O concerto na redação do JN está marcado para as 15.30 horas desta sexta-feira e terá transmissão no site e nas redes sociais do jornal.