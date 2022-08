Vodafone Musica Session: Estrada e artista num caminho unido

Iara Macedo Hoje às 20:13 Facebook

Concerto íntimo e secreto de Chinaskee sob o sol efervescente a arrancar a tarde do quarto dia de festival Vodafone Paredes de Coura.

Uma vez cancelado no sobe à vila, Chinaskee não abandona Paredes de Coura sem se dar a conhecer e concede um "bilhete dourado" a um pequeno grupo de festivaleiros. O que é o "bilhete dourado"? A oportunidade de ouvir, em alto e bom som, o que o alter ego musical de Miguel Gomes tem a oferecer em palco.

Na tarde abrasadora de sexta, o quarto dia de Vodafone Paredes de Coura, um autocarro, que esperava em frente ao recinto, partia em direção ao desconhecido, o qual, pouco mais tarde, se começou a assemelhar com uma estrada em construção. Quem esperava nela era, nem mais nem menos, que Chinaskee, vestido em tons de vermelho e de guitarra na mão, pronto para rockar num concerto secreto, como manda a tradição do Vodafone Music Session. No entanto, mais do que um mero acaso, o local foi escolhido a dedo, procurando representar a intersecção do caminho futuro de Paredes de Coura e do artista.

Num set curto de canções, de menos de uma hora, o público - crianças, jovens e adultos - balançava o seu corpo ao som da harmonia entre as duas guitarras e o baixo, a bateria e o saxofone. Ao contrário do calor pesado que pairava sobre todos os presentes, Chinaskee foi uma brisa de ar fresco aos ouvidos das pessoas.