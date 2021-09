Volmir Cordeiro abre a 17.ª edição do Circular em Vila do Conde

Ana Trocado Marques Hoje às 18:11 Facebook

Twitter

Partilhar

"Calçada", de Volmir Cordeiro, é o espetáculo que abre, a 18 de setembro, às 21 horas, a 17.ª edição do Circular.

O coreógrafo brasileiro regressa ao Festival de Artes Performativas de Vila do Conde com o espetáculo que, em 2020, fruto das limitações impostas pela pandemia, acabou adiado. Até 25 de setembro, há mais três espetáculos, dois projetos musicais, uma exposição, uma conferência e um lançamento de jornal para ver em Vila do Conde. Depois de um ano "negro" para a cultura, o regresso espera-se, agora, "em força", com o público "ávido" de voltar a ver espetáculos.

"É uma peça de intenso contacto físico, com uma equipa de vários países. Depois de muito ponderarmos, em 2020, tivemos que adiá-lo, mas prometemos que viria", afirmou Paulo Vasques, que com Dina Magalhães partilha a direção do festival, onde as propostas cruzam a dança, a música, a performance, o teatro e o pensamento.

Ainda antes, numa co-produção do Circular e da Curtas Metragens, será inaugurada, às 17:30, na Solar - Galeria de Arte Cinemática, a exposição "Membrana", de João Pais Filipe e Mónica Baptista. O projeto que mistura a música, a fotografia e o cinema, resulta de uma residência artística no Uganda em 2019 e inclui um momento performativo.

A noite termina, com um concerto de CZN, um projeto dos percussionistas Valentina Magaletti e João Pais Filipe e do produtor Leon Marks.

No segundo fim de semana, a 24 de 25 de setembro, mais seis propostas. Primeiro, a antestreia do mais recente projeto de Clara Amaral "She gave it to me I got it from her". A performance sobe à cena no Centro de Memória, com oito espetáculos entre os dias 24 e 25, já que tem lotação limitada a dez pessoas.

Depois, à noite, o lançamento do disco "Peixinho Patriarca Percussão", do Drumming Grupo de Percussão, co-produzido pelo Circular e dedicado ao reportório dos compositores Jorge Peixinho e Eduardo Luís Patriarca. Às 22:30 - e com repetição dia 25 - a estreia absoluta do espetáculo de dança "A fala da racha", de Raul Maia.

PUB

No domingo, 25, a conferência de Maria Filomena Molder. A palestra da professora catedrática de Estética da Universidade Nova de Lisboa, diz Dina Magalhães, é para todos quantos gostem e queiram saber mais "sobre estética filosofia e crítica de arte".

Tempo ainda para o lançamento do jornal sobre artes performativas "Coreia", com direção do coreógrafo João dos Santos Martins, que inclui a performance da sul coreana Hwayeon Nam, dançada por Ji-Hye Chung, e, a fechar a 17.ª edição do Circular, o coletivo espanhol Los Detectives apresenta, em estreia nacional, a peça de teatro "Pienso casa, digo silla".

Em 2020, o Circular teve "sorte" e foi dos poucos festivais que se realizou. O desafio foi enorme, houve um espetáculo adiado e um artista que, à última hora, não veio, mas, ainda assim, a adesão do público, diz Paulo Vasques, surpreendeu pela positiva, com todos desejosos de ver cultura. Este ano, já com "mais confiança", esperam que este seja o início de uma rentrée que, desta vez, veio para ficar.

Os bilhetes têm um custo único de cinco euros, no caso dos cinco espetáculos/concertos e da conferência. O lançamento do disco, a exposição e o lançamento do "Coreia" têm entrada gratuita.