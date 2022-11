"Voo 828": a viagem que nunca termina

Mariana Albuquerque Hoje às 12:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Quarta temporada de "Manifest: o mistério do voo 828" já estreou na Netflix. Num braço de ferro constante entre ciência e sobrenatural há sempre espaço para o impossível.

Eis o desafio: imagine que vai passar férias à Jamaica e que, no regresso a casa, aos EUA, depois de um voo de três horas marcado por turbulência, descobre que a viagem demorou... cinco anos e meio. Nesse período, todos os tripulantes foram dados como mortos, já que o avião 828 desapareceu totalmente dos radares. Confuso?

Agora imagine que tenta regressar à vida normal - apesar de o Mundo olhar para o caso com desconfiança, como se de um milagre se tratasse - e percebe, a dada altura, que algo aconteceu naquela viagem. Quase todos os passageiros têm instantes de revelação, ouvindo vozes que mais ninguém ouve e sendo transportados, durante segundos, para outros locais com o objetivo de decifrarem mensagens. É esta a premissa da série "Manifest: O Mistério do Voo 828", criada por Jeff Rake, que foi resgatada pela Netflix após três temporadas lançadas pela NBC. Os dez primeiros episódios da última parte da história foram lançados a 4 de novembro, catapultando, de imediato, a série para o topo das mais vistas.

PUB

Os irmãos Michaela (Melissa Roxburgh) e Ben Stone (Joshua Dallas), ambos passageiros do 828, decidem investigar o caso, desafiando permanentemente as leis do impossível. O mistério adensa-se com a secreta interferência do Governo e a descoberta arrepiante da proximidade do dia do juízo final. Os tripulantes percebem que "regressaram" apenas por um tempo limitado, exatamente igual ao período durante o qual estiveram em parte incerta. Será possível fintarem a morte pela segunda vez? Qual é o custo de cada "chamamento" e o que poderá acontecer a quem tentar ignorá-los? Serão os passageiros enviados de Deus?

Marcada por uma morte inesperada e um rapto por resolver, a quarta temporada traz à família Stone uma nova escuridão, em episódios repletos de ritmo e "viagens" a muitos pontos já conhecidos das personagens. Entre tantas dúvidas e surpresas, uma coisa é certa: nem tudo o que parece é, mas tudo está interligado. Talvez o segredo seja mesmo dar ouvidos ao sexto sentido.

"Manifest: O Mistério do Voo 828"

Jeff Rake

Netflix