Após "You have won" e "Lost in another mental escape", os dois primeiros singles do álbum "Often trees", os Blind Zero lançaram "War is Over", que conta com a participação da britânica Jo Hamilton.

O novo single foi realizado por Vasco Espinheira e apresenta uma reflexão minimalista: dois atores, um aquário e uma mão cheia de truques visuais, que trazem uma camada mais densa ao tema. Foi gravado em oito minutos e em dois takes - separados e ininterruptos - e sem adição de efeitos na pós-produção.

"O resultado", diz a banda, joga-se no confronto com o que acontece nesse lugar sem rede, onde tudo transcende o que se imagina ou o que é previsível". É "uma canção sobre uma relação a dois que se embate num laboratório de circunstâncias, um pequeno labirinto pela busca de tréguas", que nasce do álbum lançado em 2017.

Os Blind Zero tinham preparado um novo espetáculo multimédia para 2020, mas a digressão, à luz do estado de emergência em que o país vive, teve de ser suspensa. Mas o conjunto portuense está a pontar , ainda assim, para lançar um novo trabalho discográfico em 2021.