Warner cancela filme "Batgirl" depois de ter gastado 70 milhões de euros

Hoje às 11:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A Warner Bros. cancelou o filme "Batgirl", após ter gastado cerca de 70 milhões de euros na produção, que seria lançada no cinema e na HBO Max.

O filme da heroína da DC Comics não vai chegar ao cinema, nem aos serviços de streaming, após ter recebido fortes críticas nos testes de projeção de antecipação da estreia, que estava marcada para o final do ano.

O filme, realizado por Adil El Arbi e Bilall Fallah, já tinha dado que falar por não ter recebido qualquer menção no evento da DC Comics que se realizou no mês passado em San Diego. A ausência do projeto, que tem como protagonista Leslie Grace, na iniciativa levantou dúvidas na indústria do cinema, agora desfeitas: a versão feminina de Batman não vai ver a luz do dia.

O filme já estava completo e além de Leslie Grace, que deu vida a Barbara Gordon, também contava com Michael Keaton como Batman.

O cancelamento da longa-metragem entra para a história do cinema como um dos maiores investimentos que não chegaram ao público.