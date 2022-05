Warren Ellis: "O melhor que fiz foi trazer Nick Cave de volta ao trabalho"

João Antunes Hoje às 12:43 Facebook

Músico e compositor australiano fala do documentário "This much I know to be true", que fez com Nick Cave.

Trágica coincidência esta: na semana em que chega "This much I know to be true", o filme em que Nick Cave interpreta canções dos dois últimos álbuns e se sente ainda o luto pelo seu filho, Arthur Cave, morto em 2015, aos 15 anos, o australiano anuncia a morte de outro filho, Jethro Cave, de 31. O filme tem estreia esta quarta-feira em salas de todo o mundo. Em Portugal, pode para já ser visto no Cinema Medeia Nimas, em Lisboa, no Teatro Rivoli, no Porto, e no Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra. No Festival de Berlim, onde fora exibido pela primeira vez numa sessão especial, o JN falou com Warren Ellis, não só literalmente homem dos sete instrumentos como amigo íntimo de Nick Cave, com quem colabora há quase 30 anos.

O filme é uma espécie de compensação pela anulação da tournée que estava prevista, por causa da pandemia?