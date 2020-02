Waterboys atuam no North Music Festival

Delfim Machado Hoje às 12:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Os escoceses Waterboys e os portugueses Sensible Soccers são as mais recentes confirmações para o segundo dia do North Music Festival, que se realiza na Alfândega do Porto a 22 e 23 de maio. As duas bandas atuam num dia em que os irlandeses The Script são cabeça-de-cartaz.

A última passagem dos Waterboys por Portugal foi em novembro do ano passado, no Campo Pequeno, em Lisboa. O grupo de Mike Scott fez grande sucesso na década de 80, mas está longe da reforma, a julgar até pelo concerto de 2019 que foi inesperadamente poderoso para uma banda representativa do folk rock daquela década. Além de êxitos como "The Whole of the Moon" ou "Fisherman's Blues", os Waterboys deverão tocar canções do disco "Where The Action Is", lançado no ano passado.

A outra banda confirmada, Sensible Soccers, também lançou um álbum no ano passado. "Aurora" é um disco marcado por uma ténue mutação da banda portuguesa, depois de "8" e "Villa Soledade". Sem grandes prodígios dançáveis, o álbum dos vila-condenses apresenta uma identidade de Sensible Soccers mais virada para a introspeção e reflexão, onde as já poucas guitarras foram substituídas pelos sintetizadores e "pads". Não se pense, todavia, que foi perdida a essência do trio composto por André Simão, Hugo Gomes e Manuel Justo.

Para o primeiro dia estão confirmados os Deftones. O preço do bilhete diário é de 50 euros e os passes para os dois dias têm um valor de 75 euros.