Werner Herzog: "Na primeira missão a Marte deviam mandar um poeta"

Werner Herzog falou ao JN sobre o seu último filme, "Family Romance LLC"

Autor de clássicos como "Aguirre, o Aventureiro" ou "Fitzcarraldo", Werner Herzog é hoje um dos grandes cineastas vivos e em atividade. Vivendo em Los Angeles, está longe dos circuitos de Hollywood, como o mostra o seu último trabalho, "Family Romance, LLC". Inteiramente rodado no Japão e financiado com meios próprios, o filme centra-se numa empresa que aluga pessoas para clientes que o necessitem, seja para casamentos ou reuniões de negócios. Um dia, o dono da empresa é contactado para substituir o pai de uma garota, que anda desaparecido.

De onde é que vem o seu interesse por esta história?

Ouvi falar de Family Romance pela primeira vez através de um antigo aluno meu na escola de cinema. Desde que me falou da ideia que senti que era qualquer coisa de grandioso e Hollywood estava de olho na história. A Amblin, a companhia de Steven Spielberg, queria comprar os direitos. Mas enquanto eles estavam a preparar um contrato de 140 páginas eu já estava a filmar.

Foi por causa dessa burocracia que se afastou do cinema "mainstream"?

É verdade que a indústria do cinema se tornou demasiado legalista. Estava farto de companhias de seguros a dizer o que podíamos ter ou não, por causa dos riscos. Queria voltar aos meus primeiros tempos de realizador. Fazer um filme como este foi um grande alívio, financiei-o eu mesmo, fui o meu próprio diretor de fotografia. Assim pode-se fazer um filme rapidamente.

Como é que ultrapassou as dificuldades práticas de filmar em japonês?

Não foi um verdadeiro problema. Tenho uma grande curiosidade em relação à cultura japonesa e já lá tinha trabalhado antes. Tinha encenado uma ópera e também era em japonês. É uma cultura fascinante, diferente da nossa cultura ocidental, mas de certa forma compreendo-a.

Já filmou em tantos locais do mundo, há algum local onde se sinta mesmo em casa?

Casa para mim é Los Angeles. Mas não é por causa da indústria de cinema, mas porque estou casado e feliz lá. É claro que ainda há muitos sítios onde gostaria de ir mas onde não vou poder. Gostava de fazer um filme numa estação espacial. Gostava de ir na primeira missão a Marte. Deviam mandar um poeta e eu sou voluntário.

O filme passa-se no Japão, mas o tema é universal...

O filme tem a ver com a solidão existencial, é isso que torna o filme tão real, não é apenas um fenómeno japonês exótico. Um instituto no Massachusetts está a criar robôs para serem parceiros emocionais dos humanos, com inteligência artificial. Já conseguem ler oitocentas expressões faciais diferentes. Levei lá a minha mulher, que é muito cética em relação a estas coisas, fizeram entrar um robô e disse logo que ela não confiava nele.

Vai ser então esse o futuro das nossas relações?

De algumas pessoas sim. A solidão é evidente nas populações mais idosas. Já não há quase nenhum contexto humano nas redes sociais. As relações humanas não deviam ser assim. Não se toca na outra pessoa, não se olha para ela, não se cheira o perfume dela, por exemplo. Tudo isto está ausente. O facebook é uma forma manipulada e fabricada de nós próprios. E há centenas de milhões de pessoas que andam nisso. O Japão está apenas na vanguarda de qualquer coisa que nos vai acontecer a todos.

Estaria disposto a fazer um filme com os milhões de Hollywood?

Não preciso de Hollywood para fazer grandes filmes. Mas queria voltar aos meus inícios, quando fiz "Aguirre". Vivíamos em jangadas e não sabíamos o que ia acontecer na próxima curva do rio, em plena selva. E recupero rapidamente o dinheiro, com pequenos trabalhos, como sendo ator na série "The Mandalorian". A única coisa que ainda não fiz foi assaltar bancos.

Como é que passou também a ser ator?

É bom estar do outro lado da câmara de vez em quando. Aprendi com o Mick Jagger, que estava no elenco original de "Fitzcarraldo" que se pode mudar de um segundo para o outro à frente de uma câmara. O Mick transformou-se num demónio. É claro que eu não sou como ele, a minha mulher pode atestar que sou um marido muito fofo.

Mas o que pensa da situação atual em Hollywood?

Não sei muita coisa sobre o que a indústria anda a fazer. Os franchisings vão sobreviver provavelmente muito tempo nos cinemas, porque vendem muitos brinquedos para os miúdos. Mas há possibilidades fenomenais, com os novos circuitos de distribuição. O meu filme mais visto foi para uma campanha contra conduzir e escrever no telemóvel. Foi visto por milhões de pessoas no YouTube.

Quando faz os filmes, é para si ou está a pensar numa audiência em particular?

Não faço ideia de qual vai ser a audiência, mas nunca faço os filmes para mim. Até gasto dinheiro para os fazer. E nunca gasto dinheiro comigo, não tenho uma qualquer atitude consumista. Só tenho um par de sapatos, estes que está a ver.

Já disse uma vez que era muito importante que os realizadores lessem...

Quem não lê, e não estou a falar de tweets, pode ser realizador de cinema, mas será sempre medíocre, na melhor das hipóteses. Todos os grandes realizadores de cinema que conheço são leitores insaciáveis. O Terrence Malick é um amigo meu e conheço a biblioteca dele. O Coppola tem uma grande biblioteca e até tem o seu próprio bibliotecário. Para se ser bom realizador tem de se ler muito, mas também aconselho viajar a pé, o que já ninguém faz.