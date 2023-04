Westway LAB: o festival onde a música nacional tem uma quota próxima dos 100%

Mais de 20 concertos fazem parte do cartaz do Westway LAB, que decorre entre hoje e sábado em Guimarães.

O pontapé de saída da edição deste ano, a 10.ª, do festival vimaranense Westway LAB acontece já hoje. A responsabilidade fica por conta do projeto Edgarbeck - produto de uma residência artística que reuniu Rui Souza (Dada Garbeck) e Edgar Valente (Criatura e Bandua) -, às 19.30 horas, no Teatro Jordão.

Além da vertente dos espetáculos, este festival também reserva espaço para encontros entre o público e os artistas, conferências para profissionais da área da música e residências artísticas.