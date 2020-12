Whoopi Goldberg regressa para o "Do Cabaré para o Convento 3"

Bernarda Santos Hoje às 12:01 Facebook

A Disney confirmou o regresso da atriz Whoopi Goldberg para interpretar o famoso papel de Deloris Van Cartier, no filme Do Cabaré para o Convento.

28 anos depois da estreia do primeiro filme, a 29 de janeiro de 1993, Whoopi Goldberg regressa para dar novamente vida à personagem Deloris Van Cartier, uma cantora que é colocada num convento para sua própria proteção, após assistir a um homicídio.

O terceiro filme da série será produzido por Tyler Perry. Já trabalhou nos filmes "Good Deeds", em 2012, "A Madea Family Funerale" em 2019, onde interpreta "Madea", uma mulher idosa e mal-humorada. E este ano o thriller da Netflix, "A fall from Grace".

A noticia foi avançada pela Disney esta sexta-feira na conta do Twitter: "Do Cabaré para o Convento 3 está em desenvolvimento! @WhoopiGoldberg regressa ao papel e produz, juntamente com o produtor @TylerPerry. Vai estrear na @DisneyPlus."

A informação espalhou-se rapidamente pelas redes sociais e a publicação conta já com 8 mil gostos e 2 mil retweets. A data de estreia ainda não foi revelada.

No evento foram ainda anunciadas outras novidades sobre a Disney Animation, Pixar, Marvel e Star Wars.