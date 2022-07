Will Samson apresenta "Active Imagination" no Porto

Iara Macedo Hoje às 16:07 Facebook

O músico britânico, Will Samson, residente em Portugal, desde janeiro, criou a sua própria editora, Human Chorus, para lançar ao mundo "Active Imagination". Disco em que celebra os dez anos de carreira discográfica (o primeiro disco "Balance" foi editado em 2012).

O lançamento em vinil do disco "Active Imagination" assinala o regresso aos holofotes de Will Samson, assim como a sua subida aos palcos portugueses.

O álbum é composto por nove temas que combinam e harmonizam elementos de folk com eletrónica, entre os quais os já conhecidos "Arpy" e "Shun", este último com mais de 500 mil visualizações, e o mais recente single "Echo Spring". Criado ao longo de um ano inteiro a partir da sua própria editora - Human Chorus -, fundada visando este lançamento, Samson demonstra com "Active Imagination" o seu crescimento enquanto músico e compositor.

No disco reflete acerca de ideias de pertença, identidade e saudade num Mundo inconstante nem sempre fácil, conceitos que procura ao longo da sua vida enquanto nómada.

Com a sua estreia, em 2012, a partir de "Balance", o novo álbum pretende celebrar a década de carreira discográfica do artista, bem como homenagear de alguma maneira os músicos que se tornaram o ponto de referência na sua arte, tal como Bon Iver, Ólafur Arnalds e entre outros.

O músico britânico tem concertos marcados esta sexta-feira, às 21 horas, no Maus Hábitos do Porto, bem como a 23 de julho, na Bota, em Lisboa e a 13 de agosto na Casa da Cultura, em Setúbal.