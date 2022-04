Will Smith refugia-se em clínica de reabilitação após polémica dos Oscars

De acordo com o tabloide britânico "The Sun", o ator ter-se-á internado numa clínica de reabilitação de luxo para superar o estado de ansiedade e stress. "Muito envergonhado" foi como Will Smith se assumiu após ter reagido a uma piada que visava a mulher com uma bofetada a Chris Rock.

Com a carreira posta em causa devido à atitude agressiva na cerimónia dos Oscars, de onde saiu com a estatueta para melhor ator pela interpretação no filme "King Richard: Para além do jogo", Will Smith escolheu fazer uma pausa longe dos holofotes.

Ainda sem confirmação oficial dos seus representantes, com base numa fonte de Hollywood, o tabloide britânico "The Sun" avança que o ator está internado numa clínica de reabilitação de luxo, bastante procurada por outros famosos.

Relaxar e superar toda a polémica após agredir o humorista Chris Rock por este ter feito piada com a alopecia da sua mulher, Jada Smith, é o objetivo apontado pela publicação. "Esta é, sem dúvida, a batalha da sua carreira", sublinhou a alegada fonte.

"Muito envergonhado" e arrependido, Will Smith demitiu-se da Academia, que já tinha comunicado a decisão de avançar com uma investigação que decorrerá até 18 de abril, altura em que se saberá quais as punições a aplicar, que podem passar pela expulsão e inclusão numa lista negra onde figuram Harvey Weinstein ou Bill Cosby.

"A mudança leva tempo e estou empenhado em trabalhar o necessário para garantir que nunca mais permita que a violência ultrapasse a razão", frisou em comunicado divulgado a 1 de abril, no qual garantia aceitar "todas e quaisquer consequências" da sua conduta.