Wim Mertens revisita 40 anos da sua obra em dois concertos

Compositor belga regressa a Portugal com o CD quádruplo "Inescapable" na bagagem. Atua no sábado em Coimbra e domingo em Braga, integrado no Misty Fest.

"É importante para um compositor manter-se ligado à música histórica e atual. Ser estimulado e influenciado por ela. Mas é também importante saber escapar dessa influência para abordar cada nova composição com liberdade".

As frases resumem uma forma de estar na música. Uma forma de saber "escapar" ao longo de mais de 40 anos de carreira. E será em torno dessa ideia, materializada no quádruplo CD "Inescapable", que reúne 61 temas criados entre 1980 e 2020, que se desenharão os dois espetáculos que assinalam o regresso de Wim Mertens a Portugal: atua amanhã no Convento São Francisco, em Coimbra, e domingo no Altice Fórum Braga.