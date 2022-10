Womex 22: vem aí o maior evento internacional de músicas do Mundo

Sessenta artistas, 55 países, sete salas de Lisboa: entre amanhã e domingo há dezenas de concertos num cartaz de luxo.

Dois anos, duas edições em Portugal do maior evento internacional de músicas do Mundo. Depois do Porto, em 2021, este ano a Womex acontece em Lisboa, em sete salas da capital, entre amanhã e domingo. Uma oportunidade única para os artistas portugueses, para os artistas estrangeiros que procuram divulgação e ainda para o público - já que para o ano o festival parte para outras nações.

No ano passado, a Womex chegou pela primeira vez a Portugal. Hospedando o evento, o Porto apoiou a iniciativa que traz a música mundial e os artistas portugueses para a vanguarda global. Este ano, com a Womex Lisboa, aumenta a visibilidade dos artistas e profissionais da música portuguesa no plano internacional, permitindo novas oportunidades de networking global. Além do lado musical e de entretenimento, o evento tem assim uma importância vital para a música portuguesa no seu processo de exportação, bem como para as cidades que o acolhem. António Miguel Guimarães, diretor-geral da organizadora AMG começa por explicar ao JN como o primeiro evento "foi ótimo", acima das expectativas. "Tivemos 2500 programadores e agentes e artistas de todo o Mundo. Na prática estávamos ainda a sair do covid e havia artistas de muitos países que não podiam viajar para Portugal; apesar disso conseguiu-se ultrapassar a última edição da Finlândia", frisa.