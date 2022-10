World Press Photo está de regresso à Maia com seis regiões do mundo em exposição

Bruna Pereira Hoje às 11:04 Facebook

A World Press Photo já atribuiu os prémios de fotografia, que fizeram parte da 65.ª edição. Pela 23.ª vez consecutiva, o Fórum da Maia recebe a exposição até 20 de novembro.

Este ano, a Fundação World Press Photo lançou uma nova estratégia, alterando o concurso anual e a atribuição de prémios. Com uma pretensão de mostrar o que aconteceu de mais relevante no Mundo, em 2021, a exposição motiva uma reflexão sobre a atualidade e atenção aos desafios globais que a Humanidade enfrenta.

A mostra de fotografias encontra-se dividida ente seis regiões do mundo: África, Ásia, Europa, América do Norte e Central, América do Sul e Sudeste Asiático e Oceânia. Baseia-se também em quatro categorias que divergem no formato: Fotografia do Ano da World Press Photo, Formato Aberto, prémio Projeto de Fundo e Fotografia Individual.

A fotografia do ano foi entregue a Amber Bracken do "The New York Times", com a fotografia "Kamloops Residential School". A obra retrata vestidos longos vermelhos, pregados a cruzes, uma homenagem a crianças indígenas, que morreram num instituto de acolhimento cristão - A escola Residencial Indígena Kamloops. Em Kamloopsem foram descobertas 215 sepulturas não identificadas e a World Press Photo recorda as várias escolas de acolhimento do século XIX, que maltratavam crianças, tendo levado a 4 100 mortes.

A reportagem do ano foi atribuída a "Salvando florestas com fogo" de Matthew Abbott da National Geographic/Panos Pictures. "A distopia Amazónica" de Lalo de Almeida, Brasil, para a Folha de São Paulo/Panos Pictures, foi a obra que recebeu o prémio Projeto de Fundo. Já Isadora Romero, do Equador, recebeu o prémio formato Aberto pelo seu trabalho fotográfico designado "Blood is a seed".

Exposição na Maia reforça Agenda 2030

A possibilidade de receber esta exposição na Maia, é um motivo de orgulho e prestigio para o município. A Câmara Municipal da Maia, considera que a mesma poderá ser uma forma de "reforçar a afirmação e pertinência dos pilares da Agenda 2030 para todos os cidadãos, e para todos os territórios do mundo, sejam eles mais ou menos desenvolvidos." Aborda assim a exposição no âmbito da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, com a pretensão de mostrar como os "17 Objetivos de desenvolvimento sustentável" estão relacionados com as fotografias premiadas.

Com cerca de 8.000 visitantes por ano, o Fórum da Maia está com uma grande expectativa nesta edição. Visitas de estudo organizadas por instituições de ensino também são esperadas. A mostra pode ser visitada, de terça a domingo, entre as 10 e as 22 horas.