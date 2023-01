Xenofobia, um novo horror que grassa na Transilvânia

João Antunes Hoje às 17:31 Facebook

Cineasta romeno Cristian Mungiu, vencedor da Palma de Ouro 2022, regressa com "R.M.N.", que estreia esta quinta-feira em Portugal.

A queda do regime de Nicolae Ceausescu e o investimento no ensino e na prática do cinema deram azo, na década de 90, a uma explosão de cineastas e de obras de enorme relevância estética e temática - de tal forma que se pode falar de uma geração de ouro do cinema romeno.

Cume desse movimento foi a conquista, em 2007, da Palma de Ouro de Cannes com o arrasador "4 Semanas, 3 Meses e 2 Dias", sobre o aborto ilegal na Roménia da década de 80. Cristian Mungiu, o seu realizador, tornou-se num nome de referência do cinema de autor e continuou a sua obra, com títulos como "Histórias da idade de ouro", "Para lá das colinas" e "O exame", nunca deixando de nos inquietar e surpreender.

É o que sucede de novo com o filme que Mungiu levou a Cannes 2022, e que estreia hoje. "R.M.N." questiona-nos logo pelo título enigmático e o mais curioso é que a sua primeira leitura, a de que o realizador se estaria a referir ao seu país, já que o título exibe as consoantes do seu nome, escrito em qualquer língua que utilize o alfabeto romano, é o próprio realizador que a nega, remetendo mais para uma sigla que signifique qualquer coisa como uma radiografia - do mundo em que vivemos, claro....

Mungiu centra-se numa pequena vila nas montanhas da Transilvânia, com a economia muito centrada numa fábrica de panificação, com a propriedade e a gestão a cargo de duas mulheres. Mas, com os homens a terem de emigrar para a Alemanha e outros países da região, há falta de mão de obra qualificada e a fábrica vê-se obrigada a aceitar trabalhadores do Sri Lanka para poder continuar a laborar.

Só que a comunidade, muito virada para si mesma, e já depois de expulsar um grupo de ciganos, revolta-se, deixa de comprar o pão onde sempre o fez e não desiste enquanto não expulsa os trabalhadores estrangeiros.

Mungiu é implacável na denúncia deste horror que é a xenofobia, ao mesmo tempo que descreve, em pinceladas carregadas de humanismo, a vida de alguns dos habitantes da localidade. Que poderíamos ser nós e os que nos rodeiam - e essa é a maior inquietação do filme.