Xeque-Mate celebram 35.º aniversário do álbum de estreia em noite de cinema

Os veteranos do heavy metal nacional Xeque-Mate continuam a celebrar os 35 anos da edição do seu primeiro álbum: depois do concerto em 2020, chega agora o filme desse momento de entrega e partilha.

Um ano depois do concerto comemorativo dos 35 anos do álbum "Em Nome do Pai, do Filho e do Rock"n Roll", os Xeque-Mate vão exibir o DVD da atuação no dia 27 de setembro (segunda-feira), pelas 21.30 horas, no Auditório Venepor, na Maia. A entrada é gratuita mediante reserva para os contactos que constam no cartaz do evento.

Aquele que é considerado o grupo fundador do estilo heavy metal em Portugal comemorou o 35.º aniversário do disco na mesma data no ano passado, no palco do Fórum da Maia. Os portuenses, que formaram a banda em 1979 e que em 1985 editaram o histórico álbum, fizeram gravações ao vivo no concerto de 2020 e vão editar, exatamente passado um ano, um CD com o concerto integral, com oferta de DVD da atuação.

"Vai ser uma noite de cinema inesquecível", promete o grupo.

Recorde o vídeo do concerto dos Xeque-Mate no estúdio do JN em 2017: