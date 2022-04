Xinobi: "Aquilo que temos como adquirido pode acabar de repente"

Músico, DJ e produtor regressa aos álbuns com "Balsame". Um tratado de "música eletrónica com alma orgânica".

Nem a pandemia parou Bruno Cardoso. Entre colaborações, singles, EP e remisturas, o produtor esteve sempre ativo e entra nesta fase do mundo com um disco novo, "Balsame": uma amálgama de culturas, misturadas num bálsamo de dança, catarse e mensagens. Bruno é Xinobi desde 2014, depois da passagem pelos Vicious Five e da dupla com Moullinex. Nesta nova vida, mais solitária, as viagens e as fraturas da sociedade são influências claras num artista que "absorve tudo". O JN falou com o DJ a propósito do seu novo disco.

Fale-nos sobre "Balsame" e a mensagem que pretende passar.