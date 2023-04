Xtinto: de Ourém para a linha da frente do rap

Patrícia Naves Hoje às 14:45 Facebook

Músico Francisco Santos - ou Xtinto, como assina artisticamente - lançou em fevereiro o disco de estreia "Latência" e prepara espetáculos de apresentação.

Com o lançamento do aguardado disco de estreia, "Latência", que é também fruto de uma colaboração corporativa com vários músicos, Xtinto, ou Francisco Santos, mostra que é um dos nomes a reter no rap e hip hop da nova geração nacional. É também a prova de que não ser oriundo de uma grande metrópole não tem de ser sinónimo de desistir de um género em particular ou da música em geral. Se não há um movimento, cria-se - e foi exatamente o que fez.

Conhecido sobretudo pelo seu talento no wordplay e na métrica, em "Latência" Xtinto traz um trabalho intimista, vulnerável, um "desabafo genuíno de 12 paginas, numa procura no meio do caos que foram os dois últimos anos", descreve o próprio. O disco começou o seu caminho ainda a pandemia estava no início, em abril de 2020, com o single "Marfim"; e só este ano chegou às plataformas. Ao JN, o rapper explica todo o processo.

Acabou de lançar o disco de estreia, que é também um fruto de uma colaboração com diversos músicos. Tem referido particularmente a colaboração com o Benji Price (João Ferreira); como começou esta vossa parceria que tem sido tão importante?

Foi em finais de 2014, a propósito de uma mixtape que se chamava "Odisseia", que fiz com outro amigo de Ourém. Foi quando conhecemos o João e descobrimos que ele tinha um estúdio em Torres Novas, e quando fomos lá ele mostrou-se interessado em gravar o projeto e começou a nossa amizade. Foi ainda bem antes de ele ser Benji Price ou de se aventurar sequer enquanto intérprete de hip hop.

O disco é editado por uma cooperativa recém-criada, a Moon House. Fale-me desta cooperativa, deste conjunto de artistas que se juntam para trabalhar?

É exatamente isso, a Moon House é no fundo uma cooperativa de criação audiovisual. Tem vários membros, incluindo produtores, escritores, componente de vídeos e conteúdos de promoção digital..

E apoiam-se uns aos outros na criação das vossas obras?

Sim, sempre. Estamos sempre inseridos nos trabalhos uns dos outros. O "Latência" é um bocado reflexo disso também, todos os membros da Moon House entram no projeto, e daqui em diante há de ser sempre assim.

A crescer numa cidade no centro, como é que surgiu a sua ligação ao rap e hip-hop? Sempre ouviu? Há lá uma comunidade?

Não há muito, era um bocado de nicho. O nosso grupo de amigos começou-se a interessar por estes sons e a coisa começou muito assim, mais socialmente. Depois é aquela onda de começarmos a mandar rimas uns com os outros, e o processo de poder escrever as nossas próprias coisas e posteriormente gravá-las. Foi natural. Sentimos esse chamamento, por ser uma cultura que nos puxou tanto, e por queremos fazer parte dela.

E como foi prosseguir esse sonho? Tentar concretizar?

Foi um bocadinho difícil quando comecei. Depois tive mesmo de mudar para Lisboa, porque o networking é uma parte bastante importante se quisermos dar um "step-up", tanto na produção musical, como para conhecer pessoas e para estarmos mais no nosso habitat. Porque na altura em Ourém, fomos praticamente os primeiros rappers... Agora depois da nossa chegada, começaram a vir mais pessoas, começaram a sair e a fazer as suas próprias coisas.

A acreditar, se calhar, também por causa de vocês?

Exato. Nós criámos mesmo um movimento que não existia em Ourém, e na altura foi difícil, porque inevitavelmente a malta que fazia música seguia muito mais o rumo de bandas de covers, de rock.

Em termos de letras, são um ponto muito forte no seu trabalho, destacado pelos fãs. Há algum tema ou mensagem em particular que prefira explorar?

O que eu costumo explorar mais é o que me rodeia. Acho que tenho uma escrita um bocado egocêntrica nesse sentido, porque é muito baseado em experiências minhas, explica sempre algo bastante importante para mim. Aliás foi mesmo o que me levou a fazer música: a necessidade de me expressar, e vi no rap uma boa forma de o fazer e de divulgar as coisas que eu pensava e que escrevia. Os meus desabafos, na verdade, o meu escrito é muito focado em desabafos.

E agora, estando concluído o álbum, é exatamente o primeiro disco que idealizou?

Não é necessariamente o primeiro álbum que eu idealizei, no sentido em que as condições adversas destes últimos dois anos acabaram por mudar um bocado o rumo das coisas e agitar as águas nesse sentido e levaram-me noutras direções. Portanto, este álbum acaba por ser bem mais uma compilação de vários "Xtintos" que eu fui sendo ao longo deste período do que propriamente um álbum coeso, com uma narrativa, como eu gostaria que fosse o meu primeiro projeto.

E agora onde é que se vê daqui a dez anos?

Essa é uma pergunta bastante complicada. Mas espero já ter pelo menos mais dois ou três projetos na rua e muita estrada em cima... E que a fan base, que eu tenho vindo a criar, incremente e não deixe de me apoiar. Mas eu não penso muito no futuro, sinceramente, vou jogo a jogo.

Que conselho lhe daria aos aspirantes a rappers, a quem está a tentar a tentar a sua sorte na música?

Felizmente agora o hip hop é muito mais ouvido e a nossa aldeia global está cada vez mais curta. Se bem que acaba por ser um pau de dois bicos, no sentido em que há muito excesso de informação. Mas o que eu aconselho é as pessoas a serem elas próprias, porque é isso que - é um bocado cliché, eu sei - mas é mesmo o que as difere. E eu acho que as pessoas, é uma coisa engraçada, eu sinto cada vez mais que os fãs sentem genuinidade através da música, mesmo sem conhecerem os cantores. E as pessoas que talvez tenham mais sucesso são as que são elas próprias através da sua música.