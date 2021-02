Xutos adiam concerto com a Filarmónica para outubro

Hoje às 19:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O concerto dos Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, que assinala os 40 anos da banda, no Altice Arena, em Lisboa, foi adiado para 16 de outubro deste ano.

Os bilhetes já adquiridos não precisam de ser trocados, pois dão acesso ao concerto. Os que já adquiriram ingressos têm 30 dias a partir de agora para solicitar a devolução do valor dos bilhetes, caso queiram fazê-lo, acrescentou a promotora.

Inicialmente marcado para o próximo dia 1 de maio, este concerto mobiliza mais de 70 músicos, entre a banda e a Orquestra Filarmónica Portuguesa, dirigida pelo maestro Osvaldo Ferreira, para interpretar novas versões dos 'clássicos' dos Xutos & Pontapés, com arranjos de Mário Laginha, do brasileiro Ricardo Cândido, do norte americano Saunders Choi e do francês Nicolas Mazmanian.