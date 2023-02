Yonamine e um pouco do que fica da ARCOmadrid 2023

Helena Mendes Pereira Hoje às 18:29 Facebook

O artista africano marcou estes dias de arte contemporânea com uma performance pela cidade que culminou no espaço da feira.

De 22 a 26 de fevereiro de 2023, realizou-se a 42.ª edição da ARCOmadrid, que contou com representações de 214 galerias, provenientes de 37 países. O projeto especial deste ano (que não previa espaço para um país convidado em específico) tinha como tema "El Mediterráneo: un mar redondo" (Mediterrâneo: um mar redondo) e curadoria da grega Marina Fokidis, apresentando artistas provenientes, exclusivamente, de cidades banhadas por este mar.

O objetivo foi lançar o debate urgente sobre a necessidade de recuperar uma consciência mais holística e circular sobre esta região em particular, com uma geografia móvel e instável, capaz de atrair gentes desde tempo imemoriais até à atualidade.

A ARCOmadrid afirma-se, assim, cada vez mais, não apenas como um evento de natureza comercial, mas com espaço para o ativismo e para a promoção do pensamento político global, recorrendo às visões de artistas de diferentes plasticidades, geografias e contextos, para nos fazer pensar, desta feita, neste que sempre foi um mar potenciador do encontro de culturas e não da alimentação do fosso entre elas.

Destacam-se, não apenas nesta mostra, mas de forma constante em toda a ARCOmadrid, a emergência do têxtil, da cerâmica e, muito em particular, do vidro como tecnologias recorrentes, que se somam à arte computacional, mas também a muito boa pintura e, sem dúvida, ao recurso à luz como denominador quase surrealizante da produção artística.

Foram 20 as galerias portuguesas presentes e centenas de artistas nacionais representados pelas mais destacadas galerias do mundo. Destaque, por exemplo, para Dalila Gonçalves (PT, 1982), representada pela Rodríguez Gallery, da Polónia, e que ganhou um dos prémios que destacam a relação entre arte e sustentabilidade.

Entre as galerias portuguesas, permitam-se que destaque a Galeria Cristina Guerra pelo risco de introduzir artistas novos no sistema da arte e pelo facto de ter levado obras, de cada um deles, praticamente inéditas, não caindo no cliché de apresentar apenas os consagrados e as fórmulas com garantia de sucesso.

As galerias são essenciais para a dinamização do ecossistema da arte contemporânea, criando espaços de promoção para todos e não apenas para os que já estão, por definição, incluídos. No caso de Cristina Guerra, exceção feira a uma maravilhosa obra de Julião Sarmento (PT, 1948-2021), parte dos afetos de muitos e artista obrigatório no presente e no futuro.

Yonamine nasceu em Angola em 1975 e já viveu em Angola, no Zaire, no Brasil, Reino Unido, Alemanha e no Zimbabwe. Atualmente, mora na Grécia e trabalha entre Atenas, Luanda, Lisboa e Berlim.

É representado, em Portugal, pela Galeria Cristina Guerra. Com o seu trabalho, multimeios e de escala território, procura refletir, denunciar e ironizar a partir de temas de geopolítica e, nomeadamente, das transformações sociais africanas, podendo enquadrar-se na pós-memória e, muito em particular, na arte-ação de raiz não ocidental. Considero-o um dos mais ousados, originais e geniais artistas da sua geração, reconhecendo-lhe uma capacidade metafórica e performativa capazes de indagar o espaço e o tempo e que não deixam ninguém indiferente.

Finda a ARCOmadrid, são também dele alguns dos vestígios do arrastão artístico que, por estes dias, animou a capital espanhola. Yonamine colou, por toda a cidade e sobretudo no seu centro urbano e turístico, cartazes com letras azuis ou encarnadas nos quais poderíamos ler "It"s expensive to be poor" (é caro ser pobre), chamando a atenção para a falta de interesse do ocidente por países subdesenvolvidos e com graves crises sociais que não têm especiais recursos naturais ou de mão de obra e que, por isso, não entram nas causas e nas lutas de igualdade e democracia que os países desenvolvidos defendem. Ou seja, a performance de Yonamine é um alerta para a invisibilidade dos países pobres, facto que encarece e dificulta a ajuda externa.

A ação do artista culminou na ARCOmadrid, no stand da sua galeria portuguesa, aproveitando o artista para dar voz às suas causas. Yonamine trabalha com diferentes tecnologias que vão do desenho à performance, passando pela pintura, instalação, pelo recurso ao audiovisual, revestindo tudo de uma plasticidade única e acrescentando a dimensão do ativismo a tudo o que faz. O seu trabalho será alvo de todos os reconhecimentos e estará nos grandes palcos da arte contemporânea. Não tenho dúvidas.

Esta edição da ARCOmadrid marca também o regresso dos encontros na capital espanhola em dias de fevereiro, das romarias de todos a um lugar para ver Arte, fruir, aprender e pensar. A cidade veste-se de movida e a programação cultural está repleta de boas exposições e espetáculos. A ARCOmadrid é um bom motivo para acreditarmos que a Arte pode, e vai mesmo, mudar o mundo. Para o ano há mais!