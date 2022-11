Zé Felipe pisa hoje o palco Super Bock Arena

Bruna Pereira Hoje às 17:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um dos maiores artistas brasileiros da atualidade, Zé Felipe, atua esta sexta-feira no palco do Super Bock arena no Porto, às 21.30 horas. Os bilhetes estão quase esgotados.

O cantor brasileiro, Zé Felipe, atua pela primeira vez em Portugal e promete trazer muita alegria e muita dança, aliadas às famosas danças do Tik Tok. Atualmente, o cantor, é um dos nomes mais falados e de maior sucesso da música brasileira, associando-se muito às redes sociais, principalmente ao Instagram e ao TikTok.

A sua mulher, Virginia Fonseca também é uma grande influenciadora das redes sociais supramencionadas, sendo principalmente conhecida por criar as famosas danças do TikTok. É também a coreógrafa das músicas de Zé Felipe e estará presente hoje no seu concerto, deixando no ar se irá subir a palco ou não.

PUB

"São os reis do Tik Tok, não só no Brasil, mas também em Portugal", afirma Jorge Veloso, diretor da Vibes & Beats, organizadora do concerto.

No espetáculo são esperados os grande hits, tais como "Revoada no Colchão", "Toma Toma Vapo Vapo", "Malvada", "Senta Danada", "Vontade de Morder", e, o mais recente sucesso do artista lançado com os Calema "Onde Anda" que já toca nas rádios em Portugal.

Acompanhando estes temas, haverá coreografias, muitas delas já conhecidas do público. Jorge Veloso revela que irá ser "um espetáculo para toda a família e haverá crianças e muitos pais a dançar as coreografias".

"Vai ser uma festa em grande", acrescenta o diretor, que revela que os bilhetes já estão quase esgotados e acredita que até à hora do concerto irá acabar por acontecer. Amanhã, Zé Felipe atua em Lisboa, no Campo Pequeno e aí os bilhetes já se encontram esgotados.

O diretor da Vibe & Beats confessa que haverá surpresas, mas ainda não poderá revelar nenhuma. Deixa unicamente o conselho aos espetadores de "aparecerem cedo, porque o pavilhão vai estar completamente cheio", de modo a haver uma maior circulação de público.