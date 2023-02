Zé Manel: "Foi preciso perder-me para me reencontrar"

Banda de soft rock Fingertips volta à formação original e celebra 20 anos de carreira com concerto este sábado à noite na sala Mouco, no Porto.

Foram marcantes para uma geração e podem vir a deixar impacto noutras. Os Fingertips nunca terminaram, mas o seu icónico vocalista, Zé Manel, afastou-se durante anos do grupo em que começou ainda adolescente. O reencontro foi em 2018, materializou-se no EP "Dear Jean" e é agora celebrado, tal como as duas décadas de vida da banda, num evento especial no Porto.

Hoje, a sala Mouco dá palco à "Fingertips Live XPerience 2.0", e celebra a superação do popular coletivo. Agora em nova fase, o grupo de Zé Manel, Jorge Oliveira e Rui Saraiva promete estar de olhos no futuro e garante que o evento, que permite aos fãs viverem experiências únicas, terá réplicas. Tudo pretexto para uma conversa com o vocalista.