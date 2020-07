Zé Pedro, figura do rock nacional e um homem bom

João Antunes Hoje às 10:33 Facebook

Documentário biográfico conta a vida e carreira do guitarrista dos Xutos & Pontapés, que morreu em 2017.

José Pedro Amaro dos Santos Reis morreu a 30 de novembro de 2017, aos 61 anos. Mas Zé Pedro, mítico guitarrista dos Xutos & Pontapés, continua vivo na memória coletiva nacional e é agora eternizado no cinema com o documentário biográfico "Zé Pedro Rock "N" Roll", que traça o percurso único de um músico famoso que era também "um homem bom". "Tinha defeitos como todos nós, mas a base era o cuidado com os outros. Acho que como ele não conheci ninguém", recorda Diogo Varela Silva, realizador do filme e amigo do guitarrista.

"Zé Pedro Rock "N" Roll", que ganhou o Prémio do Público no DocLisboa 2019, mostra imagens raras da sua infância, passada em Timor, onde o seu pai era militar e recorda que foi precisamente por influência deste que começou a interessar-se por música - interesse que se agudizou no verão de 1977, quando viajou de comboio pela Europa e foi a um festival punk no sul de França.