A pauta imaculada de Vasco Guimarães, 12 anos, de Vilar, Vila do Conde, no 6.º ano foi determinante para o jovem ser um dos 15 vencedores da iniciativa "Regresso às Aulas", uma parceria do Jornal de Notícias com a Staples e a Opticalia.

"Tenho tido sempre boas notas, gosto de brincar, nas aulas estou sempre atento. A atenção e o bom comportamento são fundamentais", afirma o premiado, continuando: "Sou muito bom mentalmente por isso gosto de Matemática e Educação física porque gosto de me mexer e é uma aula que passa muito rápido".

Após as aulas, Vasco vai para casa fazer os deveres e, depois, segue com o tio Ricardo Ramos para o Sport Clube Vilar do Pinheiro, onde pratica futebol. Apesar do gosto e jeito para desporto-rei, para já o estudante encara o "futebol como um divertimento".

Quanto ao prémio recebido, a mãe Carla Fernandes, funcionária num transitário, que no dia da entrega não pôde estar presente por motivos profissionais, avançou que foi aplicado "em material escolar e mochilas. "O Vasco queria uma cadeira de gaming, mas ficará para outra altura", referiu a encarregada de educação, enaltecendo a iniciativa do JN: "Não só premeia os bons alunos, como os pais com dificuldades financeiras que têm de suportar despesas elevadas". "Só este ano, em livros, para o Vasco são 300 euros, felizmente a minha filha Inês, de 10 anos, tem direito ao voucher", finalizou.

Perfil

Nome: Vasco Manuel Fernandes Guimarães

Idade: 12 anos

Localidade: Vilar/Vila do Conde

Ano a frequentar: 7.º

Aproveitamento: Nota "5" a tudo

Quando for grande quero ser: Não sei