A cidade que se construiu a partir das cinzas

Nuremberga não virou a cara à luta e soube reinventar-se. Hoje, é uma espécie de cidade com mil anos, mas que na verdade nem um século de idade tem.

Podemos dizer que em termos históricos Nuremberga é claramente uma referência mundial.

"No fim da Segunda Guerra Mundial, noventa por cento da cidade estava destruída. Foi aqui que a população se refugiou das bombas dos Aliados e salvou as peças de arte do castelo e das igrejas", este testemunho de Tim Breitner, guia de 64 anos, nascido e criado na capital da Francónia durante o pós-guerra, diz muito daquilo pelo que tiveram que passar os habitantes de Nuremberga.

À superfície, Nuremberga preserva surpreendentemente a aura dessa época, ainda que poucos tenham sido os muros centenários que resistiram à guerra. Quase tudo o que se vê - castelo, igrejas, casas com molduras de madeira - é posterior a 1945. Nuremberga é mais recente do que a Torre Eiffel. Recriar uma cidade milenar tinha tudo para a tornar uma espécie de Disneyland da era média, uma monstruosidade, mas a reconstrução foi um milagre. Continua antiga, bela e romântica na velhice.

É uma cidade com muita história para oferecer, mas também muita modernidade. O melhor mesmo é ir, ver e experimentar, mas existe um passo intermédio que também não é de deixar escapar.

