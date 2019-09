A cultura dos preços baixos chegou à Vila das Artes

Hoje às 18:18 Facebook

Foi com animação e sentimento de orgulho pela região que os cerveirenses receberam o novo Continente Bom Dia de Vila Nova de Cerveira, que pretende enaltecer os produtos regionais e desenvolver um consumo mais sustentável.

Quando a riqueza gastronómica da região é uma das suas mais valias, é essencial apoiá-la, assim como a sua economia local. Por isso, o novo Continente Bom Dia de Vila Nova de Cerveira aposta nos produtos da região do Alto Minho e coloca-os, com orgulho, nas suas novas prateleiras.

Com a abertura desta nova loja Continente Bom Dia, a SONAE pretende criar uma relação de proximidade entre os cerveirenses e o Continente, promovendo igualmente um consumo mais sustentável. Por isso, animação e confraternização foi o que não faltou na inauguração deste novo espaço, que permite aos habitantes desta vila terem mais um motivo de celebração: qualidade a preços baixos.

Descubra, no vídeo, todas as novidades que o novo Continente Bom Dia de Vila Nova de Cerveira vai trazer a esta histórica vila. E aproveite para fazer uma visita e deliciar-se com as iguarias da região do Alto Minho!